Autoridades pedem que Italiano seja suspenso novamente

Itália - O Campeonato Italiano está realizando neste final de semana os jogos que foram adiados da 26ª rodada. No entanto, autoridades italianas, como o Ministro do Esporte Vicenzo Spadafora, declarou ser totalmente contrário a atual decisão e pede uma suspensão da competição com urgência. Os votos do políticos ecoam o pedido de Damiano Tommasi, ex-volante da Roma e seleção italiana e atual Presidente do Sindicato dos Jogadores.



Embora Parma e Spal tenham realizado a partida, ainda há a possibilidade do adiamento dos outros encontros. Após receber o pedido de Tommasi, Spadafora deu sua visão do caso.



"Compartilho as declarações de Tommasi. Não faz sentido, neste momento, colocar em risco a saúde de jogadores, árbitros, técnicos e torcedores que se reúnem para assistir os jogos apenas para não parar o futebol e os interesses que giram ao redor dele. Acho que é dever do presidente da Liga um momento de reflexão, sem esperar o primeiro caso de contágio".



Tommasi disse que entrou em contato com Spadafora e outras autoridades do país para pedir o adiamento da competição.



"Parar o futebol é o ato mais útil para o país no momento. Vamos parar o campeonato. Precisa de mais?".



Balotelli, atacante do Brescia, também se posicionou sobre o assunto e apoiou Tommasi eu seus pedidos. O atleta disse que "não quero correr o risco de ficar doente para entreter as pessoas" em suas redes sociais. A Itália é o país na Europa com mais casos de coronavírus, sendo mais de seis mil confirmados e 200 mortes pela doença.