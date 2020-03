Rio - O Fortaleza anunciou neste domingo a contratação do atacante Yuri César. Titular do Flamengo em quatro jogos no Carioca e na recém-finalizada Libertadores Sub-20, o jovem de 19 anos chegará ao Leão do Pici por empréstimo até o fim deste ano.



Em 2019, Yuri foi um dos destaques do título brasileiro do time sub-20 do Fla, além de vice-artilheiro da categoria, com 15 gols marcados, geralmente ocupando o lado esquerdo do ataque comandado pelo técnico Maurício Souza.



No Fortaleza, Yuri César se juntará a Luiz Henrique, o seu companheiro na base do Flamengo e que reforçou o Fortaleza recentemente. O meia, por sua vez, foi adquirido em definitivo pelo atual campeão da Copa do Nordeste - porém o Rubro-Negro ainda possui 40% de seus direitos econômicos.

'

Cabe destacar também que Lucas Silva poderia ter o mesmo destino da dupla citada acima. Contudo, o Fortaleza, que viu o atacante de 22 anos ser oferecido em janeiro, optou por deixá-lo de "stand-by" por Rogério Ceni, segundo apuração do LANCE!.



Yuri César tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023 e uma multa astronômica: 50 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões).