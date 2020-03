Rio - Após um primeiro tempo equilibrado, o Flamengo deslanchou no segundo tempo e venceu facilmente o Botafogo no último sábado. Na sua análise sobre o clássico, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, falou da superioridade do Rubro-negro.

"O Flamengo venceu o Botafogo como se estivesse enfrentando um dos pequenos do Rio: extremamente fácil", afirmou o comentarista da ESPN por meio do seu perfil oficial no Twitter.

O Flamengo, que é campeão da Taça Guanabara, tem duas vitórias em dois jogos na Taça Rio. A equipe carioca lidera o seu grupo na competição.