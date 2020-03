Rio - O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, mas as história do jogo poderia ser outra, caso Pedro Raul tivesse marcado no fim do primeiro tempo, naquele momento a partida estava empatada. Em análise no programa "Troca de Passes", do SporTV, o comentarista Carlos Cereto viu acerto na arbitragem.

"Foi um impedimento milimétrico. De fato, o lance é difícil. Mas tem o VAR e não tem conversa. Foi também um exemplo de como o Botafogo teve chances no primeiro tempo", afirmou.