Flamengo domina a primeira etapa do Estadual de Remo e sai na frente

Rio - Campeão invicto no ano passado, o Flamengo mostrou superioridade ao vencer nove das 15 provas realizadas pela primeira etapa do Campeonato Estadual de Remo, somando 197 pontos, largando na frente em busca da conquista de mais um título. Em segundo lugar ficou o Botafogo, que ganhou quatro provas e somou 150 pontos, seguido do Vasco da Gama em terceiro lugar, com duas vitórias e 60 pontos.



A regata foi realizada na manhã ensolarada deste domingo, no Estádio de Remo da Lagoa, com homenagem ao Dia Internacional da Mulher para a chefe de arbitragem da Federação de Remo do Rio, Tatiana Leal, e para a superintendente do Lagoon, Franciane Hilário. O presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, enalteceu a importância do trabalho desenvolvido pelas duas homenageadas e de todas as mulheres.



"Quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje e prestar uma homenagem para todas as remadoras e em especial à Tati, porque ela é meu braço direito na federação desde que assumi a presidência da entidade e à Fran, que é quem sempre ajuda o remo aqui no Lagoon, com nossos contratos e assuntos administrativos", declarou Paulo.



Para o presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, o favoritismo do Flamengo se concretizou

neste começo de temporada.



"Desde o ano passado o Flamengo fez reforços importantes na sua equipe de remo e intensificou os treinamentos dos remadores. Isso está se refletindo na água, com a superioridade rubro-negra, vencendo nove das 15 provas disputadas. Em 2019 ele quebrou uma hegemonia de seis anos de vitórias do Botafogo e este ano já mostrou que quer mais um título", analisou.

Com a realização da primeira etapa a classificação geral do Campeonato Estadual ficou assim:



1) Flamengo, com 171 pontos

2) Botafogo, com 141 pontos

3) Vasco da Gama, com 44 pontos

4) Escola Naval, com 06 pontos

5) Piraquê, com 04 pontos.



A próxima competição promovida pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (FRERJ) será a 56ª Regata Remo do Futuro, no próximo domingo (15), a partir das 8h30m, visando encontrar novos talentos do esporte.