Rio - As imagens depois do confronto entre Cabofriense e Portuguesa não foram nada agradáveis. No último sábado, a Lusa venceu o time de Cabo Frio pelo placar de 4 a 1, mas registrou a invasão de torcedores do time da casa nas dependências do visitante, depredação do ônibus e agressão a membros da delegação. Com isso, o presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá, determinou a interdição do estádio Alair Corrêa, da Cabofriense. Sendo assim, haverá a perda imediata de mandos de campo no Carioca e proibição de sua torcida para frequentar estádios no torneio.



Além da interdição, o presidente do TJD-RJ bloqueou toda e qualquer remuneração à Cabofriense relativa a direitos de transmissão até que se apure o valor do prejuízo da Portuguesa.



Em nota, a Cabofriense alegou que "na intenção de dispersar os torcedores, um membro da delegação do clube visitante sacou uma arma de fogo, o que ocasionou uma grande correia e deu início a uma confusão generalizada". O clube de Cabo Frio, ao mesmo, disse que "repudia toda e qualquer forma de violência e lamenta os fatos ocorridos".



A Portuguesa também se pronunciou e destacou que "foi desrespeitada e pediu atenção das autoridades para este absurdo que está ocorrendo em Cabo Frio". Além da invasão, também houve apedrejamento no ônibus da Lusa.



Na classificação da Taça Rio, os times estão em situações completamente distintas. A Cabofriense está na lanterna do Grupo A, com nenhum ponto somado nas duas primeiras rodadas. Enquanto a Portuguesa está na segunda posição, com três pontos atrás somente do Flamengo.