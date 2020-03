Após falha de Ederson, torcedores pedem goleiro do Flamengo na seleção brasileira

Rio - O goleiro do Manchester City e da seleção brasileira, Ederson não teve um domingo fácil. O jogador falhou duas vezes e a sua equipe acabou derrotada no clássico para o United pelo Inglês. O ocorrido fez com que alguns torcedores utilizassem suas redes sociais para pedirem o goleiro do Flamengo, Diego Alves, na seleção brasileira.

O treinador Tite convocou a seleção brasileira na última sexta. Os goleiros chamados foram Ederson, do Manchester City, Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta. Lesionado, Alisson, não terá condições de jogo nos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias.

Se continuar assim, o Ederson vai perder a vaga pro Diego Alves, hein! Hahahahaha#PremierLeagueNaESPN #DerbyDay #ManchesterDerby — Tiago Freitas (@tiagofreitas66) March 8, 2020

Ederson na seleção e Diego Alves não, maior piada ! — Andrey Gomes CRF (@Andrey__Gomes) March 8, 2020

Diego Alves não pode ficar fora dessa seleção, olha esse Ederson, oque esse cara faz pra tá na seleção — Oliveira Mendes (@oliva_mendes38) March 8, 2020