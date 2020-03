Clube lamenta falta de público

A estreia de Honda com portões fechados frustrou os planos da diretoria do Botafogo e também foi uma decepção para a torcida. Presidente do Glorioso, Nelson Mufarrej esperava casa cheia hoje à tarde, no Nilton Santos, no duelo com o Bangu.

No entanto, ele prometeu que fará uma 'estreia efetiva' para o meia japonês no Botafogo tão logo tenha oportunidade e, claro, diante da galera.

"Lamentamos, mas temos que entender que o coronavírus é um problema mundial, mas vida que segue. Vamos estrear com ele (Honda), mas vamos, se Deus quiser, quando tudo se regularizar, fazer a estreia efetiva em nosso estádio na presença dos torcedores botafoguenses", afirmou Mufarrej ao site Globoesporte.com.