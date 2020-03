Coronavírus: CBF determina paralisação da Copa do Brasil e outras competições

Rio - Por conta da epidemia mundial do coronavírus, a CBF decidiu suspender por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira, as competições nacionais em andamento que estão sob sua coordenação: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

"Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da Covid-19 no Brasil", afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Esta decisão segue o protocolo de outras federações pelo mundo, como na Itália, Espanha e na França, que também suspenderam suas ligas nacionais em razão da eminência do Covid-19.

Apesar da entidade ter determinado a paralisação, as federações futebolísticas dos estados brasileiros ainda não suspenderam os campeonatos estaduais, no entanto não permitem a entrada do público.