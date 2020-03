Após nova derrota, Adilson Batista anuncia em coletiva sua demissão do Cruzeiro

Belo Horizonte - Desta vez a informação é oficial e Adilson Batista não é mais treinador do Cruzeiro. O técnico foi demitido da Raposa após a derrota para o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro. O próprio técnico foi à imprensa comunicar sua saída do clube celeste.



"Fui demitido pelo Carlos (Ferreira, gestor do futebol do Cruzeiro). Estarei na torcida, deixo claro que estou chateado pelos resultados recentes, que também temos culpa. Mas a gente precisa entender o processo. Tive a coragem de pedir pra que determinados jogadores saíssem, enfrentei.Ajudei nesse processo, com o clube numa bagunça, uma desordem. Atletas tomaram conta do clube, derrubaram o Mano, meu amigo, Abel, Rogério Ceni, tomaram conta do clube. Então, você chega e tem que limpar. Dei treino, durante alguns dias, com jogadores que eu não teria, até resolver esta situação, porque não tínhamos comando. Rezo pra que o clube tenha logo um presidente. Tá precisando urgentemente. Hoje tem oito gestores. E os oito querem tomar conta do futebol", disse Adilson.



As últimas derrotas, duas pelo Mineiro e uma na Copa do Brasil, por 2 a 0 para o CRB , foram determinantes para por ponto final da segunda passagem do treinador pela Toca da Raposa.

Adilson teve uma semana conturbada, pois na quinta-feira, 12 de março, vazou uma informação de que estaria demitido, o que foi desmentido pelo clube horas depois.



O trabalho de Adilson vinha sendo questionado não só pelos resultados, mas pela forma do time jogar, que, mesmo com um time renovado e jovem, mostrava pouco padrão tático em campo.



O treinador chegou ao Cruzeiro no fim do Brasileiro de 0019, faltando três rodadas para o fim, tentando o pequeno milagre de salvar a equipe do rebaixamento, o que não aconteceu. Logo, o técnico abraçou a causa do clube para buscar a reconstrução e montar a equipe que vai tentar voltar a jogar a elite nacional em 2021.



Seu aproveitamento após 15 jogos tem quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, com aproveitamento de 38,1%, o pior das duas vezes em que comandou o clube. Adilson treinou o Cruzeiro entre 2008 a 2010 antes deste atual trabalho.