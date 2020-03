Jornal 'LANCE!' deixa de circular

Rio - As consequências da epidemia do novo coronavírus têm afetado diversas áreas que vão além da saúde. Com as recomendações de evitar aglomerações, os campeonatos esportivos, por exemplo, foram cancelados em todo o mundo. A diminuição desse tipo de evento e a redução da circulação de pessoas na rua trouxe mais um prejuízo para a cidade do Rio: o fim temporário da circulação do jornal esportivo 'LANCE!'.

De acordo com o editoral publicado na edição de hoje, a decisão foi tomada principalmente por conta da provável queda de venda nas bancas, principal canal de distribuição do periódico. O jornal garante que os leitores vão ser ressarcidos do valor que já foi pago em assinatura.

O 'LANCE!' informa ainda que o trabalho permanece no site do veículo e nas redes sociais.

Capa jornal 'LANCE!' do dia 21/03/2020 - Reprodução

Mudança de rotina



Desde a última quarta-feira (18), os repórteres e editores do site já estavam trabalhando de casa. Mas, por questões de logística do uso do programa interno do jornal, os funcionários da diagramação e edição do jornal estavam tendo que ir para redação. Com as restrições de transporte e a piora da situação de contágio, eles decidiram parar a circulação.



Leia, na íntegra, o editoral veiculado hoje, na última edição impressa do 'LANCE!'

Parada técnica



"A pandemia do coronavírus está mudando de maneira drástica a forma como nos comportamos.



O recolhimento domiciliar é uma forte recomendação dos serviços de saúde pública e as autoridades começam a determinar o fechamento de locais públicos como shoppings, restaurantes, bares, cinemas, teatros entre outros.



A sinalização é de que com a evolução da pandemia no nosso país estas medidas vão se aprofundar, como já estamos vendo em diversos países da Europa.



Com certeza, as bancas, que são nosso principal canal de distribuição, também serão afetadas.

Isto tudo está se tornando realidade: canais de distribuição fechados e uma circulação cada vez menor de pessoas nos levaram a tomar a decisão de suspender temporariamente a edição impressa do Diário LANCE!.



Os assinantes terão os dias ainda restantes das suas assinaturas devidamente compensados.

Contamos com a compreensão de todos os nossos leitores.



Os nossos profissionais continuam trabalhando na produção de conteúdo e você poderá acessá-lo por meio do nosso portal www.lance.com.br, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter.



Com a participação de todos, nós vamos vencer estes momentos tão difíceis.



Lembramos a todos para seguir as medidas de segurança, se protegerem, é que cada um na sua crença e na sua fé ajude da forma que puder a tantos e tantos que vão necessitar de toda a nossa solidariedade".