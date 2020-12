Thomas Tuchel em entrevista coletiva no PSG Reprodução/Site oficial PSG

Publicado 12/12/2020 17:20

Paris - Na véspera do clássico contra o Lyon, pelo Campeonato Francês, o técnico Thomas Tuchel explicou em entrevista coletiva a razão de Neymar não usar a braçadeira de capitão no PSG. Após a saída do zagueiro Thiago Siva para o Chelsea, Marquinhos herdou a função e tem como substitutos Kimpembe, Mbappé, Navas e Verratti.

"Falo muito com ele, estou sempre perto dele, conversamos muito. É importante para mim que ele seja livre para dizer o que pensa. Falamos muito taticamente e pessoalmente. Ele não está entre os cinco capitães porque não quero que ele tenha muitas coisas na cabeça, que se distraia com as coisas. Ele assume suas responsabilidades na área, ele é um artista, ele é criativo e não quero que ele pense muito nas coisas relacionadas à organização", disse Tuchel.

Sendo líder isolado no Francês e classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões na primeira segunda colocação do Grupo H, o treinador reforçou o quão importante Neymar é para o time.

"Se temos coisas realmente importantes, ele é um dos jogadores-chave. Isso é normal. Mas quando falamos de coisas para organizar, como fazer um voo ou uma viagem, por que a gente organiza uma semana de cada jeito, não é com ele, porque quero que ele esteja sempre calmo e focado no gramado, onde ele pode jogar com toda sua liberdade e criatividade", explicou.