Paraguai - Os detentos da Agrupación Especializada, em Assunção, onde o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está preso, estavam planejando um churrasco para comemorar os 40 anos do craque, completados no último sábado. No entanto, o evento foi barrado por conta da pandemia do novo coronavírus. As informações são da revista "Veja".

Segundo o diretor da prisão, Blas Vera, Ronaldinho passou o aniversário de forma tranquila, sem nenhum evento ou visita. O único que pôde entrar para falar com o craque foi seu advogado.

Ronaldinho e seu irmão, Assis, estão presos desde o último dia 6. Eles foram detidos com identidades e passaportes paraguaios falsos.