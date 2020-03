Rio - O apresentador Neto desabafou em seu Instagram sobre a atitude de alguns brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus. O ex-jogador detonou as pessoas que estão estocando alimento e pediu consciência.

"Eu tenho grana para comprar dez quilos de carne. Mas está errado. Quem faz isso, vai tomar no c*! Tem que ir lá e comprar um quilo, que é o suficiente para semana. Eu fui no açougue agora e quase que eu briguei lá. A moça da minha frente gastou R$500 em carne. Para que isso? [...] A gente tem que passar isso para as pessoas, que não dá para ir na padaria e comprar todos os frios. Senão, vai faltar para os outros, que não têm condições de comprar mais", disse Neto durante uma live com o comentarista da Fox Sports Carlos Alberto.

Neto também revelou o receio de que a situação piore nas próximas semanas e pediu que as pessoas se unam.

"Vai piorar nas próximas três semanas. Vai piorar porque vai ter mais pessoas mortas, infelizmente. A gente tem que passar isso para as pessoas, pros nossos fãs, o pessoal que acredita na gente. Eu queria que todas as emissoras se unissem para fazer uma campanha para mostrar para o povo o que a gente está passando e para ajudar. É hora de união! [...] Vamos pedir para Deus para passar logo isso aí", completou.