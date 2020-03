Comentaristas analisam possível redução salarial de jogadores: 'Muito cruel'

Rio - A proposta inicial para reduzir o salário de jogadores em 50% por conta da crise do coronavírus, oferecida pela Comissão Nacional dos Clubes, foi tema de debate no SporTV. Durante o "Faixa Especial", Pedrinho comentou a situação.

"Analisar a questão do salário é cruel, porque todo mundo sabe onde aperta o seu calo. O atleta esta disponível, mas não pode jogar por causa do coronavírus. Esses danos vão ser maiores também quando acabar isso, a questão emocional, a questão econômica do país, tudo isso vai ser visto depois. Cortar o salário do atleta no meio quando ele está disponível é muito cruel", disse Pedrinho.

Caio Ribeiro, que também estava na bancada, concordou com o companheiro e pediu bom senso antes de qualquer decisão.

"Acho que tem que ter calma porque é algo completamente inusitado, é novidade pra todo mundo e todo mundo precisa ter bom senso, atleta, dirigente, clube (...). Tem que entender também o lado dos patrocinadores, é uma situação emergencial. Neste momento, precisa pensar sempre no plano A, no plano B e no C, não sabemos quando isso vai acabar. No momento, a importância é preservar a saúde das pessoas, dos nossos idosos. Vamos colocar (a proposta) na mesa, sentar e com calma tentar resolver", completou Caio.