Narrador da ESPN brinca sobre 'BBB': 'Farei de conta que é NBA'

Rio - O narrador Rômulo Mendonça aproveitou a pausa no esporte devido ao surto de coronavírus para brincar com a "narração" de outros programas. Pelo Twitter, na manhã desta segunda-feira, o comunicador compartilhou uma montagem de sua voz com uma cena do "Big Brother Brasil 20", reality da Globo, e escreveu que tentaria amenizar sua abstinência comentando a atração.



No programa, o "brother" Felipe Prior levou muitos internautas ao delírio após ser indicado para o paredão (meio onde os participantes do reality são eliminados por votação do público) e conseguir escapar em uma prova de sorte. Nas redes, o assunto chegou a ser o mais comentado e o público se empolgou com a escolha do "El mago" na última rodada.



Rômulo, que é um dos grandes nomes da emissora na transmissão da NFL e NBA, é mais um à se agoniar com a ausência das partidas esportivas. "Mensageiro do caos" é um dos principais bordões do criativo narrador.



Vale lembrar que muitos países pelo mundo seguem sofrendo com a pandemia da COVID-19. As principais ligas de futebol, assim como de diversos outros esportes como basquete, futebol americano e vôlei, também foram paralisados.