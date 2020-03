Coronavírus: Após paralisação, ESPN anuncia retorno de programação ao vivo

São Paulo - Após anunciar a suspensão por tempo indeterminado de toda a sua programação ao vivo, na última sexta-feira, a ESPN voltará ao ar nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, o canal anunciou que exibirá duas edições diárias do SportsCenter, às 14h e 20h30, ambas com uma hora de duração.

Adotando medidas em prevenção à covid-19, o programa será realizado diretamente das casas dos apresentadores, repórteres e comentaristas. Além da ESPN, a Fox Sports e o SporTV também reduziram o número de programas ao vivo por conta do coronavírus.

"O jornalismo da ESPN Brasil volta a estar ao vivo para garantir conteúdo de qualidade para você, fã de esporte. A partir dessa segunda-feira serão duas edições diárias do SportsCenter (14h às 15h e 20h30 às 21h30). As edições realizadas diretamente da casa dos nossos apresentadores, repórteres e comentaristas. Com essa nova medida, seguimos tomando todas as providências necessárias para a prevenção à covid-19 e trazendo as principais informações do mundo esportivo!", comunicou a ESPN em seu Twitter.