TV Globo ganha concorrente em disputa pelo jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo

Rio - A Guigo TV, serviço de TV por assinatura pela web, e que vem ganhando popularidade no Brasil, entrou na disputa contra o Grupo Globo pela transmissão das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. As informações são do "Uol".

De acordo com o portal, a operadora entrou em contato com as federeções dos países que disputarão o torneio, que a partir de agora são responsáveis pela venda de seus jogos, após a Fifa mudar a regulamentação, para saber quanto custa aos cofres uma partida da competição.

O serviço de TV sabe que as federeção irão negociar seus jogos com um preço fixo, e um valor acima dos outros nas partidas da seleção brasileira. No entanto, ainda estuda se poderia negociar o acordo e fechar o pacote para os anunciantes.

A Globo está monitorando os passos da sua nova concorrente e não fára loucuras para comprar o direitos das partidas de outras seleções. Os confrontos do Brasil, em território nacional e o clássico contra a Argentina, que acontecerá em Buenos Aires, já estão comprados pela emissora.