Promessa do Flamengo, Yuri César comemora rápida adaptação no Fortaleza

Fortaleza - Apesar de diante da primeira oportunidade de atuar profissionalmente por uma equipe diferente do Flamengo e em uma cidade distante do Rio de Janeiro, o processo de adaptação do jovem Yuri César ao Fortaleza tem sido bastante positivo dentro e fora das quatro linhas.



Se antes da paralisação das atividades o jogador de 19 anos de idade marcou dois gols em duas partidas que fez pelo Leão do Pici, pensando nos momentos que pode sair e conhecer mais sobre a capital cearense, ele viu muitas semelhanças com a capital carioca.



Além disso, Yuri também aproveitou para elogiar a estrutura que encontrou ao chegar na sua nova equipe mesmo diante da comparação com o que o Flamengo dispõe aos seus atletas e brincou querendo a continuidade da sua "fase artilheira":



"É um grande clube também, com uma estrutura muito boa. E a cidade é bastante parecida com o Rio de Janeiro, pelo clima, pela praia e muitos shoppings. Por ser um outro clube, eu me adaptei muito rápido, e os companheiros me receberam muito bem e passaram confiança. Fui muito feliz e abençoado por ter começado com dois gols em dois jogos. Espero que seja um ano com muitos gols e não pare só nesses dois.



O jogador também tratou de fazer elogios ao técnico Rogério Ceni mediante ao trabalho tático que ele fortalece ao longo dos dias para o elenco e, em relação a possível observação de Jorge Jesus por seu desempenho, Yuri não nega que deseja trabalhar com o "Mister":



"O Ceni é um grande treinador. Estou muito feliz com essa oportunidade que ele está me dando, me passando bastante confiança para poder mostrar meu futebol. Ele adapta um estilo de jogo muito intenso e me pede bastante a recomposição sem bola. Porque, com a bola no pé, eu sei o que fazer. Ele se preocupa mais na marcação. Não tive nenhum contato com o Mister, mas tenho bastante respeito e admiração pelo que ele fez e faz no Flamengo. Espero um dia trabalhar com ele.