Pesquisa aponta que 78% dos atletas querem adiamento dos Jogos de Tóquio

Nova York, Estados Unidos - O iminente adiamento dos Jogos de Tóquio 2020 tem ganhado cada vez mais força na comunidade olímpica. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo jornal americano 'New York Time' e realizada pela 'The Athletics Association' revelou que 78% dos 4 mil atletas de atletismo que participaram do estudo são favoráveis ao adiamento da Olimpíada, com início marcado para o dia 24 de julho. A pandemia de coronavírus interrompeu o calendário esportivo em escala mundial.

A orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais autoridades de isolamento social e confinamento ao redor do mundo tem prejudicado severamente o cronograma de treinamentos dos atletas de alto rendimento, em especial. Apesar do apelo dos Comitês de muitos países, casos de Brasil, Itália e Canadá, o Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu quatro semanas para avaliar o possível adiamento.



Atletas de seis continentes participaram da pesquisa. E 87% dos entrevistados afirmaram que as suas preparações estão sendo afetadas por conta do surto de coronavírus. Dos 531 consultados que responderam em japonês, 65% são a favor e 35% são contra o adiamento dos Jogos de Tóquio.



"O mundo inteiro está em um estado de incerteza. Estamos em uma porta giratória e continuamos trancados. Isso está sendo prolongado por muito tempo", disse o americano bicampeão olímpico do salto triplo Christian Taylor (Londres 2012 e Rio 2016), fundador da 'The Athletics Association'.