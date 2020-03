Arão revela o que mais o impressionou na final do Mundial e a maior inspiração no futebol

Rio - Enquanto os jogadores estão em suas respectivas residências, em quarentena, o Flamengo tem produzido entrevistas via transmissão de vídeo. O último a conversar com o perfil da FLA TV no YouTube foi Willian Arão, que, além de contar sobre a rotina e os cuidados para o combate ao novo coronavírus, externou percepções e curiosidades acerca de si.



Um dos temas abordados foi a decisão do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, em dezembro de 2019. Titular, o camisa 5 revelou o que mais o impressionou, após, principalmente, assistir ao jogo pelo computador, na volta de Doha (Qatar). Os Reds venceram por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino, na prorrogação.



"Tive uma primeira impressão que tínhamos jogado muito bem, mas que não tínhamos jogado tão bem assim. Todos estavam elogiando quando saímos da partida, mas fiquei com a sensação de que não tinha sido tão bem assim. Quando voltamos, peguei o computador do pessoal e assisti o jogo na volta. E tive outra sensação. Realmente jogamos muito bem. Tivemos muitas chances, eles também tiveram. Dentro de campo, o que mais me impressionou foi a intensidade deles. A forma com que eles jogaram, que tem alguns movimentos como os nossos, nós não encontrávamos aqui no Brasil. Eles defendiam e atacavam o tempo todo, a forma com que eles iam para cada bola. Por isso que foi um grande jogo. O Henderson me impressionou bastante, os dois laterais que voaram, o Alisson... É um grande time e pegamos eles no melhor nível deles", disse o volante.



Arão também respondeu quem são as suas maiores inspirações no esporte. Fã de NBA e NFL, citou astros dos dois esportes, antes de afirmar que Vampeta o inspira quanto à função que exerce no futebol.



No esporte, em questão de atitude, eu tenho vários. Até mesmo fora do futebol. Michael Jordan é uma inspiração, Kobe Bryant, Payton Manning... No futebol, no estilo de jogo, eu gostava muito e assistia bastante o Vampeta. Gostava muito do estilo de jogo dele, da forma com que ele jogava. Se pudesse escolher um, seria ele.

OJETIVOS PELO FLAMENGO



O Flamengo está na rotina de Willian Arão desde o início de 2016. Acostumado com altos e baixos no clube, o meio-campista de 28 anos vive uma lua de mel com a torcida, e isso muito graças ao seu brilhantismo em títulos importantes, como o da Libertadores e o do Brasileiro, em 2019. A ambição segue alta:



"Minha meta no Flamengo é ganhar tudo. Tive a oportunidade de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, mas quero voltar a ganhar os dois, quero ganhar a Copa do Brasil, quero ganhar o Mundial. que batemos na trave, e fazer história. Marcar o nome na história do clube, ganhar o máximo de títulos possíveis e, por ser brasileiro, a Seleção é uma consequência. Ganhar uma Copa do Mundo, ganhar um título pela Seleção, acho que todo jogador sonha também."



"Sensação é indescritível de vestir essa camisa tão grande. Você entrar no Maracanã para 60 mil pessoas e estar jogando, com mais de 40 milhões torcendo fora, é indescritível. Quando pequeno, todo homem sonha em jogar futebol, em grandes palcos, para grandes públicos, e estar vivendo tudo isso me sinto abençoado por Deus e agradeço todos dias", finalizou.