Napoli suspende a volta do elenco aos treinamentos

O Napoli decidiu cancelar nesta segunda-feira o retorno aos treinamentos que estava programado para a próxima quarta, dia 25. O clube italiano decidiu ceder e voltou atrás da decisão, após sofrer com diversas críticas da opinião pública por, na última sexta, manter o retorno às atividades mesmo enquanto a Itália passa pelo seu maior pico do Coronavírus.



“O Napoli anuncia que todas as atividades esportivas estão suspensas até nova data. O retorno aos treinos será decidido a partir da evolução do combate ao Covid 19.”, disse a instituição, em comunicado exposto em suas redes sociais.



O Campeonato Italiano está paralisado na 26ª rodada por conta do Covid-19 desde o início de março. O último jogo do Napoli foi a vitória de 2 a 1 contra o Torino, no dia 29 de fevereiro. Quatro dias antes, o Napoli empatou em 1 a 1 com o Barcelona, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nenhuma das competições tem data prevista para retorno.



Nesta segunda-feira, a Itália chegou aos 6 mil mortos pelo novo Coronavírus. Ao todo, são 6.077 mortos pela Covid-19, com 602 casos em apenas um dia. O número de contágios também aumenta exponencialmente no país, com 50.418 pessoas infectadas pelo vírus, 4.289 a mais do que o registrado no último domingo.