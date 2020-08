De casa nova! Jobson é anunciado como reforço de clube da Série D

Rio - Jobson está de casa nova. O atacante de 32 anos foi anunciado como novo reforço do Campinense, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O clube da Paraíba ainda não divulgou o tempo de contrato do jogador com passagens pelo Bahia, Botafogo entre outros.

"Eu sou um cara movido a desafios. Foi assim durante toda a minha vida. Quando me falaram do projeto de acesso à Série C, eu não pensei duas vezes. O Campinense é grande, tem história e uma torcida apaixonada. E, agora, esse desafio também é meu", disse Jobson em vídeo divulgado pelo clube.