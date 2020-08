Ainda sem renovação com o Fluminense, volante é sondado por grande clube do Brasil

Rio - Ainda sem resolver sua renovação de contrato no Fluminense, Dodi que vem sendo um dos destaques do clube, está sendo observado por clubes brasileiros. De acordo com o portal "NetFlu", o meia foi sondado por um grande clube de São Paulo, que não foi divulgado.

Dodi tem contrato com o clube Tricolor até o fim deste ano e está apto para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Flu oferece ao volante 10% a mais do seu salário, no entanto o estafe do atleta pede uma valorização maior.

O Fluminense ainda vai se reunir com o jogador mais uma vez e a ideia é que o acordo já seja feito. Dodi começou a ficar valorizado a partir do momento que assumiu a titularidade no time e não saiu mais.