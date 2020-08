Vídeo: goleiro Bruno comete falha bizarra durante seu segundo jogo por time do Acre

Rio - Tentando retomar a carreira no futebol após passar anos preso pelo assassinato de Eliza Samúdio, o goleiro Bruno não começou bem sua passagem pelo Rio Branco-AC. Durante a partida contra o Vasco-AC, o ex-jogador do Flamengo cometeu uma falha bizarra que acabou resultando no gol do adversário. Para a sorte de Bruno, o Rio Branco venceu a partida com facilidade: 7 a 1.

Olha a falha feia do goleiro Bruno no Rio Branco-AC pic.twitter.com/R2dbnoNfbS — Última Divisão (@ultimadivisao) August 27, 2020 Veja a falha de Bruno: