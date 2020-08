Fase de grupos da Libertadores será toda disputada com portões fechados

Rio - A fase de grupos da Libertadores será toda disputada com portões fechadas. De acordo com informações do portal "UOL", a Conmebol decidiu que não vai haver relaxamento na principal competição de clubes da América do Sul nos próximos dois meses, mesmo que alguns países escolham realizar partidas com públicos em seus campeonatos nacionais.

A última rodada desta etapa da Libertadores deverá ocorrer dia 23 de outubro. O torneio está paralisado desde março por causa da pandemia do coronavírus e tem retorno marcado para 15 de setembro.

De acordo com o portal "UOL", há uma articulação dos clubes brasileiros para que seja permitido o acesso de torcedores a jogos no Brasil, com limite de 30% a 50% da capacidade dos estádios. Isso é uma decisão de órgãos governamentais, mas já há lobby, inclusive na esfera federal, para liberação a partir de novembro.