Clube contrata detetive para pegar jogador no flagra e rescindir contrato

Rio - O Unión Deportiva Las Palmas , que disputa a segundona do Espanhol, contratou um detetive particular para investigar a vida do meia Pedro Tanausú Domínguez Placeres , mais conhecido como Tana.

Segundo o jornal espanhol Marca, o clube quer rescindir o contrato com o jogador, válido até julho de 2023, porém, para que isso ocorre sem ter que pagar a multa rescisória, Tana teria que ser flagrado cometendo alguma conduta inadequada.

O jogador já apresentou diversos problemas extra-campo, deixando de comparecer a treinos do clube, aparecendo no CT "indisposto" e sendo pivô de uma acusação de desacato a autoridade, após uma noite agitada com seus amigos. Diante disso, o Las Palmas já havia entrado com uma ação na Justiça para conseguir a rescisão, porém, não obteve êxito.



Segudo informações, o detetive já apresentou uma série de documentos à equipe espanhola, que, em breve, deve buscar a quebra do contrato. O jogador, por sua vez, não se manifestou sobre o caso.