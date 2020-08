Luz do estúdio acaba durante Redação SporTV: 'Não estava previsto'

Rio - O Redação SporTV passou por um momento inesperado nesta quinta-feira. No encerramento do bloco onde os convidados do programa conversavam sobre o boicote dos jogos dos playoffs da NBA, em protesto dos jogadores contra o racismo nos Estados Unidos, a luz do estúdio se apagou e o apresentador Marcelo Barreto teve que se despedir de Thalles Ramos no escuro.



"Isso não estava previsto. Foi um encerramento dramático do discurso do Thalles (Ramos), mas não era previsto. Tivemos um problema com a luz do estúdio, que vamos resolver durante o intervalo, mas eu aproveito para agradecer à participação do Thalles", disse Barreto.

Os jogadores da NBA organizaram um boicote dos jogos desta quarta-feira. Nos últimos meses, os atletas da liga de basquete tem se manifestado contra a violência policial nos Estados Unidos, mas após o caso de Jacob Blake, homem negro que levou sete tiro nas costas de um policial, a manifestação foi mais séria e o restante da temporada está ameaçado. Reuniões nesta quinta irão definir os próximos passos.