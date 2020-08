Galvão Bueno elogia momento do Vasco e diz que Flamengo paga por erros da diretoria

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, abordou em participação no "Seleção SporTV" o momento vivido por Flamengo e Vasco na temporada. O clube da Colina recebeu muitos elogios de Galvão. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ramon venceu quatro partidas.

"O Vasco passa por um momento financeiro muito difícil, mas com a chegada do Ramon - com a história que tem no clube - pode realizar um trabalho muito bem feito. O trabalho do Vasco até esse momento é excepcional. O Vasco tem tudo para ser o líder do campeonato. Com justiça ao Inter, mas o Vasco tem dez pontos e um jogo menos", elogiou.

Vivendo um momento diferente está o Flamengo. Atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, a equipe comandada por Domènec Torrent faz campanha irregular no começo do campeonato nacional. Na opinião de Galvão, o Rubro-negro está pagando por erros da diretoria.

"O momento do Flamengo está diretamente ligado às atitudes da direção. Forçaram demais a barra para o retorno do Carioca, imaginavam um torneio que seria jogado em Brasília, que acabou não acontecendo. O Flamengo ficou 28 dias sem jogar, perdeu o ritmo. O contrato com o Mister foi mal feito, porque tinha que ser um contrato que forçasse a levá-lo, por peso de multa, para a janela de meio de temporada da Europa. O Flamengo viveu um vazio de 28 dias, e está pagando por isso. O momento do Flamengo é complicado", analisou.