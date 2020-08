Globo não renova contrato e deixa de transmitir a Fórmula 1 em 2021

Rio - Sem Libertadores da América e Copa do Mundo, a Rede Globo também deixará de exibir um tradicional esporte que faz parte da grade da emissora desde 1981. De acordo com o portal 'Meio e Mensagem', a empresa não renovou contrato com a Fórmula 1 e não transmitirá os grandes prêmios a partir de 2021.



De acordo com o portal, a negociação era conduzida junto ao grupo Liberty Media, que detém os direitos comerciais do Mundial, mas não houve acordo por conta dos altos valores pedidos. Segundo o site 'Grande Prêmio', a Globo a decisão de não renovar já havia sido tomada antes mesmo do início da temporada.



A emissora cortou os contratos com a Fifa e Conmebol e segue a mesma política de corte de acordos altos que detinha. Em 2020 a Globo vendeu cinco das seis cotas de patrocínio para o torneio, somando uma receita de R$ 494,75 milhões. A Disney, dona dos canais ESPN e FOX Sports, monitora a situação.