Após deixar o PSG, Thiago Silva é apresentado como novo reforço do Chelsea

Inglaterra - O Chelsea anunciou a chegada do zagueiro Thiago Silva através das redes sociais nesta sexta-feira. O brasileiro foi contratado sem custos, uma vez que estava sem contrato após deixar o Paris Saint-Germain, e acordou o vínculo por uma temporada com a opção de estender a permanência na Inglaterra por mais outro ano.

Em suas primeiras palavras como jogador dos Blues, Thiago Silva se disse muito feliz com a oportunidade de jogar no clube londrino."Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou animado para fazer parte de um elenco excitante de Frank Lampard para a próxima temporada. Estou ansioso para jogar no Stamford Bridge logo".O experiente defensor é o quinto reforço da equipe de Frank Lampard que sonha brigar pelo título do Campeonato Inglês contra Liverpool, Manchester City e Manchester United, além da busca pelo troféu da Liga dos Campeões. Além de Thiago Silva, Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Malang Sarr já foram contratados.