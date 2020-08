Conmebol definirá transmissão da Libertadores na semana que vem; retorno da Globo é o mais provável

Rio - A Conmebol vai definir na próxima semana quem terá o direito de transmissão da Libertadores. De acordo com informações do portal "UOL", a tendência é que a Rede Globo acerte um novo contrato com a entidade sul-americana para transmissão da principal competição do continente.

De acordo com o site, a Rede Globo fez uma proposta, em valores considerados mais realistas, para TV aberta e TV por assinatura, para recuperar seus 27 jogos exclusivos que estavam previstos anteriormente a rescisão contratual realizada no início do mês. Além da emissora carioca, a Rede TV! fez uma oferta.

A Rede Globo rompeu o contrato com a Libertadores, por conta da pandemia. A emissora entendeu que os valores para a transmissão da competição estavam altos. A Dazn, plataforma responsável pela Sul-Americana, também rescindiu pelos mesmos motivos.

Na TV paga, a Disney foi procurada pela Conmebol e houve conversas para aumentar o seu já generoso pacote da Libertadores. A Copa Sul-Americana também foi oferecida, e interessou. No entanto, tudo irá depender da vontade da Globo em continuar com os direitos na TV por assinatura.