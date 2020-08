Rio - A multa rescisória na casa dos 45 milhões de euros, cerca de R$ 292 milhões na cotação atual, reflete o tamanho da expectativa que Fluminense e Vasco depositam em Marcos Paulo e Talles Magno. Em processo de maturação, a precoce dupla, de 18 anos, vive um momento de afirmação. O bom momento no Brasileiro do Cruzmaltino, em segundo lugar, e do Tricolor, em sétimo,cria um bom cenário para as joias brilharem no clássico de hoje, às 19h, no Maracanã.

Com status de titulares, Marcos Paulo e Talles Magno alimentam uma rivalidade desde as categorias de base, como integrantes de duas badaladas safras de Fluminense e Vasco. O atacante tricolor fez parte da chamada Geração de Ouro de Xerém. No entanto, ultimamente, ele não tem repetido as atuações que o fizeram virar xodó da torcida. À procura do melhor de seu futebol, o jovem não tem rendido bem no posicionamento mais aberto pela esquerda. No Brasileiro mostrou apenas lampejos e está sem marcar desde março.

O baixo desempenho vira um problema em campo e fora, já que Marcos Paulo é a principal aposta da diretoria para fazer caixa. A pandemia de covid-19 já atrapalhou os planos de que fosse a maior venda do clube, que ainda crê na valorização, de olho no retorno financeiro e técnico.

"Marcos Paulo é de altíssima qualidade,ninguém tem dúvida. Em alguns jogos não faz gols, mas está sempre participando e ajudando. Ele vai voltar a marcar e a brilhar", aposta Calegari, que será titular na lateral direita.

SITUAÇÕES PARECIDAS

O momento de Marcos Paulo é um espelho ao de Talles Magno. Revelação do Vasco no Brasileiro de 2019, o atacante foi peça-chave não apenas na luta pela permanência na Série A, mas no processo de reconquista do torcedor. Não demorou a virar xodó. As boas atuações renderam convocações para a seleção sub-17, a renovação de contrato até 2023 e o assédio de clubes europeus.



Duas graves lesões — uma muscular e uma fratura no quinto metatarso do pé direito — atrasaram o processo de maturação da joia. Em 2020, o camisa 11 não balançou a rede em 14 jogos. Nas redes sociais, os torcedores mais impacientes têm cobrado evolução. Com a confiança de Ramon Menezes, Talles tem o respaldo e o caminho livre para responder às críticas em campo, como Henrique, Fellipe Bastos e Andrey têm feito.

"Vai ter sim o crescimento. Talles tem muito talento, e é um jogador em quem a gente confia muito. Todo torcedor do Vasco espera muito dele. Com calma e paciência, ele vai conseguir, sim. É um atacante criativo, do grande lance, do inesperado", destacou Ramon.



Em busca da afirmação, Marcos Paulo e Talles Magno têm nos artilheiros Nenê, 15 gols em 23 jogos, e Cano, que fez 12 em 18, a inspiração para a volta por cima. Decisivos, os veteranos passaram pela mesma experiência de altos e baixos na carreira, mas, com confiança e personalidade, são exemplos.