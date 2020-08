PSG faz sondagem por Messi; Neymar teria ligado ao craque para ajudar na negociação

Rio - O Paris Sain-Germain entrou na briga para tentar tirar Lionel Messi do Barcelona. Segundo o jornal "Olé", da Argentina, o brasileiro Leonardo, diretor da equipe francesa, entrou em contato com Jorge Messi, pai do craque argentino, e iniciou conversas para uma possível transferência.

A imprensa francesa divulgou também que Neymar pode ser peça fundamental em uma possível negociação. O brasileiro, inclusive, teria ligado para Messi e tentado convencê-lo a acertar com a equipe parisiense.

No entanto, o que se sabe é que, até o momento, o favorito para ser o destino de Messi é o Manchester City, do técnico Pep Guardiola.