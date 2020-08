Espanha - Mais um imbróglio entre Messi e o Barcelona. O "RAC1" informa que o argentino não comparecerá, neste domingo, aos testes de Covid-19 que o clube catalão fará no elenco.

O pai do jogador já comunicou ao clube que seu filho não comparecerá aos exames do Barça. Os testes serão feitos no domingo e, na segunda-feira, os treinamentos de pré-temporada começam.Messi força uma saída do Barcelona. Descontente com o presidente Josep Maria Bartomeu, o argentino quer deixar o clube catalão. O principal interessado é o Manchester City, treinado por Pep Guardiola.