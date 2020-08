Itália - A modelo Ilary Blasi, esposa do ídolo da Roma, Totti, usou o Instagram para criticar uma revista que expôs uma foto da filha adolescente do casal Chanel, de 13 anos, usando um maiô enquanto tomava banho de mar com o pai. Segundo ela, a exposição contribuía com a sexualização do corpo adolescente.



De forma irônica a modelo escreveu uma mensagem para a diretora da revista 'Gente', que fez a publicação.

"Agradecemos a diretora Mónica Mosca pela 'sensibilidade' mostrada ao publicar uma foto da nossa filha menor de idade sem se preocupar com o cada vez mais evidente problema da sexualização e mercantilização do corpo adolescente", afirmou.

Após a reclamação repercutir nas mídias, a diretora pediu desculpas a família. Além de Chanel, Totti e Blasi são pais de Cristian, de 14 anos, e Isabel, de 4.