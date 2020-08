Rio - O volante Allan, de 29 anos, está perto de mudar de ares no futebol europeu. De acordo com informações da "Sky Sport", o Everton irá tirar o brasileiro do Napoli. O valor da transferência seria de 25 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por bonificação, totalizando 28 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões).

Revelado pelo Vasco, Allan está no futebol italiano desde 2012. Ele foi vendido pelo clube carioca para a Udinese. Três anos depois, o atleta acabou sendo vendido para o Napoli, clube que defende atualmente. Ele participou do grupo que conquistou a Copa da Itália pelo clube do Sul do país.

As boas atuações de Allan pelo Napoli fizeram com que o jogador fosse convocado para a seleção brasileira. O meia integrou o elenco comandado por Tite que conquistou a Copa América no ano passado.