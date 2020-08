Lateral-esquerdo é liberado pelo Botafogo e pode acertar com o Fluminense

Rio - Em busca de contratação de um lateral-esquerdo, o Fluminense pode encontrar em um rival uma possibilidade para a posição. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, Danilo Barcelos, jogador do Botafogo, teria sido sondado. O atleta foi liberado pelo Glorioso.

De acordo com informações da rádio, além do Tricolor, o Cruzeiro também fez uma consulta a respeito do jogador. Nascido em Minas Gerais, o atleta teria vontade de retornar para o estado, porém, o fato de o clube mineiro estar na Série B dificulta a possibilidade de um acerto.

Danilo Barcelos foi revelado pelo América-MG e defendeu o Atlético-MG. Além do Botafogo, seu clube no momento, o jogador fez parte do elenco do Vasco no ano passado.