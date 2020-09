Globo pede e CBF marca jogo do Botafogo no Brasileiro em dia de compromisso do Flamengo pela Libertadores

Rio - Sem acordo com a Conmebol pela Libertadores, a Rede Globo pediu para a CBF marcar os jogos entre Botafogo e Bahia e Corinthians e Atlético-GO para o dia 30 de setembro. Os jogos válidos pela 1ª rodada do Brasileiro acontecem no mesmo dia e horário de Flamengo e Independiente Del Valle (EQU) e São Paulo e River Plate (ARG) pela principal competição da América do Sul.

A Rede Globo ainda busca um acordo com a Conmebol para recuperar os direitos da Libertadores. A entidade procurou concorrentes da Globo na TV aberta, e a mais animada com a possibilidade de adquirir o torneio é a RedeTV!. A emissora carioca, no entanto, crê que conseguirá firmar um acordo com a entidade da América do Sul.



Corinthians e Atlético-GO e Botafogo e Bahia são jogos atrasados por causa das finais dos estaduais que envolviam o Timão e o Tricolor de Salvador. Eles são válidos pela primeira rodada do Brasileiro.