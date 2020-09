Rio - Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, o lateral-direito Mariano, que atualmente defende o Atlético-MG, recebeu uma oferta do Flamengo no ano passado. O jogador explicou o motivo pelo qual não acertou com o clube carioca.

"Antes do Rafinha chegar, o Flamengo me procurou. Não deu certo porque eu ainda tinha um ano de contrato, e o Galatasaray não iria me liberar se não fosse uma questão de compra. Não deu certo por essa questão. Depois apareceu o Inter, quando teve a troca de treinador. Acabou não acontecendo por algumas questões, entre elas porque o Inter optou pela chegada Rodinei", afirmou em participação na "Fox Sports".

O jogador deixou o Fluminense em 2011 e retornou ao futebol brasileiro apenas na temporada. Na Europa, Mariano defendeu o Bordeaux, o Sevilla e o Galatasaray.