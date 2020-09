Vasco e Botafogo se enfrentam na quarta fase da Copa do Brasil

Rio - A quarta fase da Copa do Brasil, a última antes das oitavas de final - quando entram os times da Copa Libertadores e os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste e da Copa Verde -, terá um clássico carioca. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos cinco confrontos desta etapa e nele ficou definido que o Botafogo terá pela frente o Vasco.

De acordo com o sorteio dos mandos de campo, o Botafogo será mandante na rodada de ida, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A volta acontecerá no estádio de São Januário. As datas de todos os confrontos serão confirmadas em breve pela diretoria de competições da CBF.A quarta fase da Copa do Brasil terá outro duelo entre clubes da Série A. O Fluminense jogará contra o Atlético Goianiense e terá que disputar a classificação às oitavas de final fora de casa, em Goiânia. Por coincidência, os dois times se enfrentarão nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada.Também da elite nacional, o Ceará terá pela frente o Brusque, único representante de fora das duas principais divisões do futebol brasileiro. O clube catarinense é o atual campeão da Série D, a quarta divisão, e começou a Série C com três vitórias em quatro jogos.Os outros dois confrontos desta fase envolvem times da Série B. A Ponte Preta terá pela frente o América-MG e será mandante no jogo de ida. O mesmo acontece com o Juventude, campeão da Copa do Brasil em 1999, contra o CRB.Os cinco vencedores dos confrontos avançam às oitavas de final e se juntam a Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos, que são os times da Libertadores; Red Bull Bragantino, campeão da Série B; Fortaleza, vencedor da Copa do Nordeste; e Cuiabá, detentor do título da da Copa Verde.Ponte Preta x América-MGBrusque x CearáBotafogo x VascoFluminense x Atlético GoianienseJuventude x CRBAmérica-MG x Ponte PretaCeará x BrusqueVasco x BotafogoAtlético Goianiense x FluminenseCRB x Juventude