Rio - Com o objetivo de incluir todos os seus torcedores, o Paysandu anunciou que irá emitir carteirinhas do programa Sócio Bicolor com nomes sociais. Ou seja, uma pessoa transgênero terá o nome que escolheu reconhecido e respeitado no documento, não necessariamente aquele da certidão de nascimento.

Na última semana, funcionários do clube passaram por um treinamento para atender esse público. A atividade foi coordenada por Gleyson Oliveira, presidente da Organização, Liberdade de Expressão, Integração Social, Valorização das Comunidades, Inteligência e Amor (Olivia) e que também faz parte Coletivo Nacional Canarinhos Arco-íris.



"Nós estamos falando do Paysandu, um time grande, e como time grande, ele está aprendendo a receber esse público. Quando a gente fala do público LGBTI em específico, nós estamos falando de pessoas totalmente excluídas da sociedade. Se tratando de pessoas trans, mais específico ainda. Eu conheço várias pessoas trans que têm vontade de frequentar o estádio, mas não têm o seu nome social respeitado. Um dos pontos que conversamos aqui é inclusão do nome social de pessoas transexuais na carteirinha do Sócio Bicolor. O Paysandu está evoluindo e dando entrada", disse Gleyson Oliveira, em entrevista ao site do Papão.

“O nome social é a questão de autoidentificação. Se você nega isso para ela, você está assassinando essa pessoa, socialmente falando, pois você está negando a existência dela”, ressaltou.