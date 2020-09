Podcast 'Mundo da Luta', do GE, bate seu recorde de acessos em julho

Rio - Em julho, mês em que o UFC aterrizou na ‘Ilha da Luta’, em Abu Dhabi, e o brasileiro Deiveson Figueiredo conquistou o cinturão da divisão dos moscas, o podcast semanal ‘Mundo da Luta’, do GE, superou os 333 mil acessos, recorde desde a sua criação, em junho de 2019.

A participação dos irmãos Gilbert ‘Durinho’, número um do ranking da categoria meio médio e Herbert Burns, lutador da divisão dos penas do UFC e um especial sobre o UFC 251, que teve três disputas de cinturão e oito brasileiros no card, foram destaques da produção de julho do podcast.