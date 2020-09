A carreira de um jogador de futebol é dinâmica, nunca se sabe o dia de amanhã e sempre pode deixar legados por onde passa. É o caso de Gabriel Magalhães, vendido pelo Lille, da França, por 30 milhões de euros, cerca de mais de 190 milhões de reais. No clube francês desde 2016, quando foi comprado junto ao Avaí, o jovem de 22 anos deixará saudades, mas o sentimento de gratidão aos seus antigos dirigentes é bem forte.

A reportagem do Jornal O Dia teve acesso a uma troca de mensagens entre Gabriel Magalhães e Luis Campos, diretor do Lille e quem o contratou em 2016. Nesses quatro anos, Campos tratou o zagueiro como filho, deu uma atenção especial e lapidou a joia, que agora irá brilhar com a camisa do Arsenal. Pelo Whatsapp, o atleta demonstrou o seu carinho pelo seu ex-dirigente.

"Não tenho palavras para agradecer. Quando eu pensava em desistir e voltar para o Brasil, você veio e disse: 'você não vai voltar. Você vai ser grande aqui na Europa. Eu confio em você.' Hoje eu vejo que tudo que me falou é verdade. Só tenho a agradecer por cada conselho. Um dia nos encontraremos novamente!", disse Gabriel Magalhães ao Luis Campos.

O dirigente Luis Campos, que é português, feliz com a mensagem, respondeu:

"Fico muito feliz por ti. Obrigado por me teres escutado. Boa sorte!".

Gabriel Magalhães demorou a se firmar na Europa. Chegou a ser emprestado pelo Lille para o Troyes, também da França, e Dinamo Zagreb, da Croácia, antes de se destacar. O zagueiro fechou contrato de cinco temporadas com o Arsenal, que já contava com outros três brasileiros: Gabriel Martinelli, David Luiz e Willian.