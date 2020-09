França - O atacante brasileiro Neymar pode ter sido contaminado pela Covid-19. De acordo com as informações do jornal francês "L'Equipe", o jogador é um dos três atletas do PSG que testaram positivo para a doença.

Segundo o veículo, o craque brasileiro foi infectado após passar férias em Ibiza e já está em quarentena que deve durar, pelo menos, uma semana. Ele viajou, após a final da Liga dos Campeões, quando o PSG perdeu para o Bayern.

Além do brasileiro, a publicação crava que os argentinos Ángel Dí Maria e Leandro Paredes, que também estavam na ilha espanhola, são os outros dois atletas do clube infectados.