O Vasco pode estar perto de perder um de seus laterais. Cláudio Winck atrai o interesse do Marítimo, de Portugal. Ele só sai se a proposta for boa e o Gigante não quiser renovar. Está feliz no clube. Mas é profissional... Vamos aguardar as próximas cenas. Contrato até o fim do ano. Se perder, terá que buscar uma reposição porque o Pikachu já não é mais o mesmo e Cayo Tenório ainda é muito garoto.