ALÍVIO DO 7º JOGO

Um dos jogadores mais guerreiros desse time do Fluminense, Dodi não sai mais para nenhum time brasileiro de Série A até o fim da competição de 2020. Por quê? Não tem mágica. Só não pode. Ele fez seu sétimo jogo diante do Atlético-GO e, por isso, não pode mais atuar no Brasileiro por outra equipe. Está na regra. E ele foi só um exemplo. A partir de agora, quando vocês pensarem em negociações, sempre olhem o número de jogos de cada atleta. Exemplo: Gabigol e Bruno Henrique ainda não completaram os sete jogos. Mas alguém aqui no Brasil tem grana para contratar um dos dois? Não. Então, certamente, se deixarem o Flamengo algum dia, vai ser para outro país. Até porque a regra é válida para as divisões do Brasileirão. E claro que ambos não vão jogar a Série B. Detalhe importante para a janela de transferências de outubro...