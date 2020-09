Hoje haverá live no canal 'Fato Produções Artísticas' para abordar o racismo e a luta do esporte contra o preconceito que nos entristece e atinge os negros de forma lamentável. O ator Jô Santana vai comandar. Participações: Daiane dos Santos, nossa eterna ginasta; goleiro Aranha; Márcio Chagas, comentarista de arbitragem; Marcelo Carvalho, coordenador do projeto 'Observatório do Racismo'; e André Muato como convidado. Começa às 20h. Não perca!