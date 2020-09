Chuva de gols e vitória na Bahia sob temporal

Mesmo muito desfalcado, mas com Pedro e Arrascaeta inspirados, o Flamengo reeditou o futebol de 'outro patamar' de 2019 e, sob temporal, superou o Bahia por 5 a 3, ontem, em Pituaçu. Após a chuva de gols, o Rubro-Negro pulou para a quinta posição do Brasileiro, para alegria da Nação e de Domènec Torrent.

"Muito importante. Precisávamos ganhar dois jogos consecutivos. Teremos muitos jogos em setembro e vamos rodar o time. Estamos felizes por ganhar, mas só ganhamos um jogo. Temos que melhorar defensivamente, focar os 90 minutos", frisou o treinador.

Logo aos 2 minutos, Pedro abriu o placar, de carrinho, após erro da defesa. O Flamengo não diminuiu o ritmo e Pedro, aos 16, ampliou, com chute no canto de Anderson. O Bahia ainda diminuiu, aos 31, com um golaço de Rodriguinho, mas Arrascaeta, aos 37, manteve a vantagem rubro-negra, embora Élber, aos 41, tenha diminuído para o Tricolor, após falha do goleiro Gabriel Batista.

O suspense em relação à vitória do Flamengo se desfez logo aos dois minutos da segunda etapa, quando Everton Ribeiro voltou a balançar a rede, em belo chute de cobertura. No lance seguinte, Arrascaeta fez o seu segundo gol, após tabela com Pedro Rocha, e sacramentou a vitória do Flamengo. O gol de Daniel para o Bahia, aos 44, após falha de Thuler, não impediu a derrota e a demissão do técnico do Bahia, Roger Machado, após a partida.