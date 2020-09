Empate na estreia de Salomon Kalou

A estreia convincente de Salomon Kalou não foi o suficiente para dar ao Botafogo a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar das boas credenciais apresentadas pelo marfinense, o Alvinegro ficou no 0 a 0 com o Coritiba num duelo de poucas emoções no Niltão. Atração principal da noite, Kalou não pareceu sentir o peso da estreia no Glorioso e comandou as ações do time, que não acompanhou a boa partida do marfinense.

Agora, o Alvinegro liga o sinal de alerta para fugir das últimas posições. Com sete pontos, está somente um acima do Z-4 e em 16º lugar, mas pode até entrar na zona da degola hoje. Para isso, basta que o Sport vença o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre.